Плюс 29: На Луганщине растет число заболевших COVID-19 за сутки

В Луганской области за минувшие сутки зафиксированы 29 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 5 человек;

город Лисичанск – 7 человек;

город Рубежное – 2 человека;

Новоайдарский район – 1 человек;

Станично-Луганский район – 3 человека;

Старобельский район – 4 человека;

Меловской район – 7 человек.

«Из вновь заболевших – 23 человека из ранее определенных контактных лиц, трое прибыли с временно оккупированных территорий, один больной пневмонией, два – с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ», – говорится в сообщении.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 425 человек.

Из них выздоровели – 225 (в том числе 9 за последние сутки); лечатся – 197 (из них 54 – в стационаре и 143 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 32,7%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 сентября в Украине COVID-19 заболели 133 787 человек (61 649 пациентов – выздоровели, 2 811 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 591 случай (выздоровели – 1 059 пациентов, летальных случаев – 22).

В «ДНР» – 2 670 заразившихся (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148), в «ЛНР» – 731 заразившийся (выздоровели – 630 человек, летальных случаев – 19),