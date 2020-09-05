В прифронтовом поселке на Донетчине загорелись дома

Сегодня, 5 сентября, в прифронтовом поселке Гладосово Бахмутского района загорелись жилые дома. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«5 сентября в 12:50 в Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области поступило сообщение о пожаре на окраине поселка Гладосово Бахмутского района. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домов и сухой травы на открытой территории», – говорится в сообщении.

Сейчас спасатели продолжают тушить 2 дома.

К тушению привлечены 21 чел. и 6 единиц техники, из них от ГСЧС – 18 человек личного состава и 4 единицы техники.