На Донбассе сохраняется «режим тишины», военные помогают тушить пожары

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами, обстрелов с начала текущих суток, 5 сентября, со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Режим тишины сохраняется в полной мере. В то же время, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника», – отмечается в сообщении.

В штабе ООС добавили, что украинские военнослужащие совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают локализовать пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

«Уже ликвидирован пожар вблизи Верхнеторецкого, локализован – возле Старомихайловки и Новгородского. В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское борьба с огненной стихией продолжается», – уточнили в штабе ООС.