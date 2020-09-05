Кулинарный фестиваль, выставка птиц, конкурс рыбаков: Как Славянск отмечал День города (Фото)

Сегодня, 5 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) праздновали 375-летие города. Основные мероприятия развернулись на Соборной площади города и в парке «Шелковичный», передают «Донецкие новости».
На площади проходил кулинарный фестиваль, участие в нем приняли представители ресторанного бизнеса города, которые угощали своими блюдами. А также в роли шеф-повара выступил мэр города Вадим Лях. Он приготовил для горожан жареных карпов, бограч, жареного кабанчика и уху.
Также был организован концерт творческих коллективов и выставка произведений мастеров народного творчества.
Горожан приглашали поучаствовать в конкурсах, причем развлекательная программа была как для самых маленьких славянцев, так и для взрослых. Малыши соревновались в конкурсе ползунков и Фестивале близнецов, в котором участвовали двойняшки и тройняшки. Дети читали стихи и исполняли песни.
Мужчины участвовали в конкурсе рыбаков, вылавливая карпов из специально подготовленного бассейна. Для конкурса туда запустили 100 кг рыбы.
В центральном парке города прошла выставка-ярмарка голубей, декоративных, певчих и экзотических птиц. Птичек для славянцев привезли из разных регионов Украины.
Кроме того, в городе прошел велофестиваль и соревнование силачей – открытое первенство города по жиму штанги лежа.
На праздничных мероприятиях большинство людей были без масок, включая мэра города, и социальная дистанция тоже зачастую не соблюдалась. В соцсетях часть жителей Славянска расценили празднования во время карантина как проявление безответственности и предвыборный пиар:
- Наталья: «Мэр уже как бы переболел, и теперь ему плевать на здоровье остальных. Какая преступная халатность со стороны руководства города и полиции. А завтра будем в "красной" зоне и люди без работы останутся, зато не будет выборов и они снова у власти. Супер ход»;
- Кирилл: «Ребята, ну какие маски? У нас что – страна каждый день ставит рекорды по заболевшим? Может, у нас город на первом месте в области? Выборы скоро! Это намного важнее, чем ваше здоровье! Кандидаты прекрасно расставляют приоритеты! Молодцы!»;
- Наталья: «А через пару дней напишут, что резко возросло количество заболевших коронавирусом»;
- Борис: «Посмотрим, что наш мэр заговорит через пару недель».