Кулинарный фестиваль, выставка птиц, конкурс рыбаков: Как Славянск отмечал День города (Фото)

Сегодня, 5 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) праздновали 375-летие города. Основные мероприятия развернулись на Соборной площади города и в парке «Шелковичный», передают «Донецкие новости».

На площади проходил кулинарный фестиваль, участие в нем приняли представители ресторанного бизнеса города, которые угощали своими блюдами. А также в роли шеф-повара выступил мэр города Вадим Лях. Он приготовил для горожан жареных карпов, бограч, жареного кабанчика и уху.

Также был организован концерт творческих коллективов и выставка произведений мастеров народного творчества.

Горожан приглашали поучаствовать в конкурсах, причем развлекательная программа была как для самых маленьких славянцев, так и для взрослых. Малыши соревновались в конкурсе ползунков и Фестивале близнецов, в котором участвовали двойняшки и тройняшки. Дети читали стихи и исполняли песни.

Мужчины участвовали в конкурсе рыбаков, вылавливая карпов из специально подготовленного бассейна. Для конкурса туда запустили 100 кг рыбы.

В центральном парке города прошла выставка-ярмарка голубей, декоративных, певчих и экзотических птиц. Птичек для славянцев привезли из разных регионов Украины.

Кроме того, в городе прошел велофестиваль и соревнование силачей – открытое первенство города по жиму штанги лежа.

На праздничных мероприятиях большинство людей были без масок, включая мэра города, и социальная дистанция тоже зачастую не соблюдалась. В соцсетях часть жителей Славянска расценили празднования во время карантина как проявление безответственности и предвыборный пиар: