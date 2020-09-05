Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ для населения

Цена на газ для населения в Украине в следующем месяце будет колебаться от 4700 до 5000 грн за тысячу кубов. Ближе к зиме стоимость газа вырастет. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Украина 24».

Глава правительства отметил, что сейчас Украина имеет самую низкую цену на газ за последние годы.

«Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика... Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше», – сказал Шмыгаль.

По его словам, цены на газ регулирует рынок.

«Это рынок. Есть рыночные инструменты, есть фьючерсные контракты, есть форвардные контракты. По ним видно, что на октябрь цена будет колебаться от 4700 до 5000 грн. На зиму мы не видим еще цен, то есть это опять же отрегулирует рынок. Но мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле», – пояснил премьер.

Шмыгаль отметил, что сегодня украинцы могут дешево купить себе газ на год вперед.

«Есть такой инструмент, который позволяет купить сегодня, по сегодняшней фактически цене в "Нафтогазе", например, газ на целый год для себя. То есть, каждое физическое лицо, даже сейчас в платежках это прописано, может купить по фиксированной цене газ на год. И тогда человек не будет переживать, сколько газ будет стоить зимой или летом. Конечно, для этого надо иметь определенную состоятельность, потому что оплата будет помесячно, но договор надо заключить уже сегодня», – сказал он.

Премьер также напомнил, что люди, которые нуждаются субсидировании, по существующей сегодня схеме могут обращаться и получать государственную помощь для оплаты коммунальных услуг.