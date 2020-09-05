Дата встречи советников «нормандской четверки» уже определена, – Кулеба

Дата встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако ее пока не разглашают, поскольку встреча уже несколько раз переносилась. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Радио Свобода».

«Есть дата встречи советников, которую я не буду объявлять. Потому в прошлый раз она тоже была, а потом перенеслась. Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим мы на встречу лидеров», – сказал глава МИД.

Он также добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от России.

«Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу – и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.