В небе парил огромный флаг: В Славянске повторили мировой рекорд (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) в небо над главной площадью города взлетел украинский флаг площадью в 200 квадратных метров. Флаг запустили в честь 375-летия с дня основания города, которое отмечается сегодня, 5 сентября, передает «Деловой Славянск».

Флаг запустили над Соборной площадью под звуки Государственного гимна.

Организаторы акции из компании Dronarium сообщили, что сегодняшний полет стал повторением мирового рекорда: это самый большой украинский флаг, который поднялся в воздух с помощью дрона. Впервые этот флаг поднялся в небо над Киевом 23 августа в День государственного флага.

Дрон с флагом на некоторое время оставался на высоте над зданием Славянского горсовета, потом он появился над солеными озерами Славянского курорта, а затем перелетел к опорной школе №13 (микрорайон Артема).