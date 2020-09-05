Из-за угроз «ДНР» открыть огонь Украина созывает экстренное заседание ТКГ

В связи с заявлениями со стороны «ДНР» о намерении открыть огонь по позициям Объединенных сил Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

«Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. МИД уже проинформировал ТКГ, что мы инициируем проведение встречи на завтра», – цитирует Кулебу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что такие намерения – отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо», – прокомментировал министр.

По его словам, заседание должно состояться в формате видеоконференции. Предложение МИД Украины уже поддержала Хайди Грау, спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ. Ответ с российской стороны ожидается.

Напомним, 28 августа «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что до 3 сентября украинская сторона должна ликвидировать укрепления, которые были дооборудованы после подписания Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В противном случае он отдаст приказ ликвидировать их.

Сегодня, 5 августа, Пушилин заявил, что отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») открыть огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Горловки, которые были оборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия». Он призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе.