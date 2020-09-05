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Спасли 12 домов: Огнеборцы потушили пожар в прифронтовой зоне на Донетчине

05.09.20 22:16
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Донецкой области спасатели потушили пожар, который возник на окраине прифронтового поселка Гладосово Бахмутского района, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Службы спасения сегодня, 5 сентября, в 12:50.

«По прибытию к месту пожара было установлено, что происходит горение 3 жилых домов, 3 нежилых зданий и сухой травы на открытой территории на площади 4 га, существует угроза распространения пожара на 10 домов в Гладосово», – говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, но в результате оперативных и слаженных действий огнеборцев от уничтожения были спасены 12 жилых домов.

«В 17:58 пожар локализован, а окончательно ликвидирован в 20:33. Информация о погибших и пострадавших в результате пожара отсутствует», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Всего к тушению пожара привлекались 25 человек и 7 единиц техники.

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