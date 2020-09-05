40 заболевших за сутки: На Донетчине от COVID-19 умер еще один человек (Карта)

В Донецкой области еще один пациент умер от коронавирусной болезни. Ее новой жертвой стал 59-летний житель Святогорска. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Всего за субботу, 5 сентября, COVID-19 диагностировали у еще 40 жителей Донетчины, в том числе у троих детей и двух медработников.

В числе инфицированных:

16 – в Мариуполе (мужчины 72, 47, 53, 80, 32, 40 и 71 лет, 16-летняя девушка, женщины 66, 71, 59, 45, 28, 55, 72 и 73 лет);

9 – в Славянске (мужчины 49, 59 и 44 лет, 9-летняя девочка, женщины 43, 19, 18, 34 и 62 лет);

6 – в Краматорске (мужчины 88 и 55 лет, 12-летняя девочка, женщины 85, 48 и 26 лет);

3 – в Черкасской ОТГ (мужчины 46 и 66 лет, женщина 56 лет);

2 – в Константиновском районе (мужчина 26 лет, женщина 50 лет);

по 1 – в Константиновке (женщина 46 лет), Святогорске (мужчина 59 лет), Николаевке (женщина 69 лет) и Угледаре (женщина 72 лет).

«Заболеть коронавирусной болезнью может каждый, и нельзя заранее знать, каким будет ход болезни. Но даже не имея симптомов, можно быть переносчиком болезни и заразить людей из групп риска. Поэтому призываю всех не терять осторожности. Только общим ответственным поведением можно остановить распространение болезни. Придерживайтесь карантина и противоэпидемических рекомендаций Минздрава», – обратился Павел Кириленко к жителям области.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 1 631 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 1 071 человек;

на лечении – 537 пациентов;

летальных случаев – 23.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 сентября в Украине COVID-19 заболели 133 787 человек (61 649 пациентов – выздоровели, 2 811 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 425 случаев (выздоровели – 225 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 670 заразившихся (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148), в «ЛНР» – 731 заразившийся (выздоровели – 630 человек, летальных случаев – 19).