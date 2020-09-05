Желание обострить ситуацию: Кравчук прокомментировал заявления «ДНР»

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня является и должно быть самым важным для всех сторон. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Интерфакс – Украина».

По его словам, ТКГ соберется по инициативе Украины в ближайшее время.

«В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия на Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине – как на свободной территории, так и на оккупированной», – сказал он.

Кравчук отметил, что заявления представителя «ДНР» Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

«И это понятно для каждого – в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 28 августа «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что до 3 сентября украинская сторона должна ликвидировать укрепления, которые были дооборудованы после подписания Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В противном случае он отдаст приказ ликвидировать их.

Сегодня, 5 августа, Пушилин заявил, что отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе Горловки, которые были оборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия». Он призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в связи с заявлениями со стороны «ДНР» о намерении открыть огонь по позициям Объединенных сил Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что обвинения со стороны «ДНР» в том, что украинские военные якобы оборудуют инженерные сооружения в районе поселка Шумы (Донецкая обл.) не соответствуют действительности. В случае атаки будет дан адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.