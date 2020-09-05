Местные выборы: В Украине официально стартовала избирательная кампания

Сегодня, 5 сентября, в Украине стартовала избирательная кампания на местных выборах, запланированных на 25 октября. С этого момента начинаются основные мероприятия ЦИК по подготовке к голосованию, передает «Громадське».

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии запланированы следующие этапы:

представление в ЦИК копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций – до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты – 15-24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов – до 2 октября;

начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям – до 15 октября;

день голосования – 25 октября, с 08:00 до 20:00;

объявление результатов – 3-6 ноября.

В этом году выборы будут проходить по новому Избирательному кодексу, учитывающему новую территориальную основу Украины.

В бюллетенях будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос.

Еще одной особенностью нынешнего голосования будет внедрение гендерных квот: не менее 40% представителей одного пола в списке партии, то есть среди пяти кандидатов должно быть не менее двух женщин.

Напомним, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду законопроект о проведении выборов в этих регионах.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины.