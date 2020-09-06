Без ведома сотрудников: В «ДНР» предприятия подают списки на оформление «паспортов»

В «ДНР» предприятия без ведома сотрудников подают их в списки на получение «республиканского паспорта». Работники об этом узнают случайно, когда получают SMS-уведомление, что им необходимо явиться в «миграционную службу» для подачи документов. Об этом в соцсети сообщила депутат «народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Вчера двое знакомых прислали одинаковый вопрос: "Настя, мне пришло смс, что завтра меня ждут в Миграционной службе на подачу документов на паспорт ДНР. Я никаких талонов не брал, заявлений не подавал, документов не собирал. Что происходит?!". Стали разбираться. Оказалось, что время подачи на паспорт ДНР им было назначено в рамках программы взаимодействия миграционной службы ДНР с предприятиями и организациями республики. Если кратко – кадровики подают в миграционную службу списки тех, кто хочет получить паспорт ДНР, и им назначают дату и время. Некоторые кадровики формально подошли к вопросу: просто направили в Миграционную службу списки согласно штатному расписанию, т.е. всех подряд», – рассказала Селиванова.

Она возмущена данной ситуацией, т.к. в «ДНР» большая очередь реально желающих получить «паспорт». «И вот теперь получается, что человеку зарезервировали место для подачи, а он не планировал подавать, да и пакет документов у него не готов. А тот, кто готов и хочет получить паспорт ДНР – не может подать документы, потому что очередь на 2 года вперед», – продолжает «депутат».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сформировались большие очереди на оформление «паспортов», запись на их получение проходит уже на 2023 год.