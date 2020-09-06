Украина могла бы стать модератором в вопросе Беларуси, – Яценюк

Европейский Союз и США не должны «прятать голову в песок» по вопросу Беларуси, а Украина могла бы выступить модератором по урегулировании ситуации в соседнем государстве. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Яценюк отметил, что Беларусь и персонально Лукашенко, к сожалению, экономически, в сфере безопасности и военном компоненте зависима от России: «В этих условиях, сложившихся для Путина, наиболее выгодный тот Лукашенко, который есть. Еще желательно, чтобы Лукашенко был в крови по шею. Для того, чтобы полностью забрать Беларусь под себя».

Политик обратился к Европейскому Союзу и американским партнерам: «Нельзя прятать голову в песок. Это неправильно, когда только три страны-члены Европейского Союза принимают решение о введении санкций против белорусских властей, а ЕС еще не наработал общей политики по отношению к Беларуси».

«Зато Путин наработал политику, и по отношению к Беларуси, и по отношению к Украине, Грузии, Молдове, и по отношению к Западу в целом. Чем слабее и чем беззубей Запад, тем более будет вооружен и сильнее Путин. Мы сегодня должны защищать право белорусского народа на выбор, честный выбор своего президента и своего парламента. Защищая Беларусь, мы в том числе защищаем Украину. Это предмет национальной безопасности для украинского государства – если Беларусь попадет полностью под влияние России и Путин введет танки», – сказал Яценюк.

Он был удивлен словам представителей белорусской оппозиции, которые говорят, что Путин не пойдет на то, чтобы вводить войска и танки: «А в Крыму он что сделал? А в Донецке и Луганске он что сделал?».

Политик считает, что Путин борется за восстановление советской империи. «Советская империя без Украины в первую очередь и Беларуси во вторую очередь – невозможна. Поэтому Путину нельзя дать возможность захватить Беларусь, как украинский народ не позволил захватить ему Украину», – продолжил он.

Яценюк также подчеркнул важность более активной позиции украинской стороны в ситуации с Беларусью. «Надо немедленно выходить на консультации с нашими европейскими партнерами и США. Украина здесь должна играть ключевую роль... Потеря Беларуси как суверенного, демократического и независимого государства означает расширение России и это еще одна территориальная угроза и для Украины, и для Европы», – сказал он.

По его мнению, Украина могла бы быть одним из ключевых модераторов в вопросе того, чтобы «народ Беларуси получил честные и прозрачные выборы, а те, которые избивали мирных граждан Беларуси, понесли ответственность». «Это был бы серьезный и важный шаг. И голос Украины услышали бы и Европа, и мир, и мы бы влияли на мировые процессы», – добавил политик.

Яценюк считает, что официальный Киев должен «уже сейчас публично заявить о том, что Украина готова рассматривать вопрос о введении персональных и секторальных санкций против белорусских властей и тех, которые нарушали права белорусских граждан на честные выборы». «Подчеркиваю – и персональные, и секторальные, то есть, экономические», – уточнил он.