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Сводка из зоны ООС за 5 сентября: Версии сторон конфликта

06.09.20 09:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 5 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает штаб ООС.

«С начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», – добавили в штабе.

Представительство «ДНР» в совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) также констатировало отсутствие нарушений «режима тишины».

На момент публикации в «ЛНР» свою версию ситуации на линии фронта не озвучивали.

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