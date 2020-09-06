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Оторвало пальцы: В Славянске прооперировали женщину, в руках которой взорвалось «что-то железное» (Видео)

06.09.20 09:52

В Славянске прооперировали жительницу поселка Семеновка, у которой в руках 2 сентября взорвался неустановленный предмет. Его женщина нашла на работе в гараже.

«Хотела разбить грудку каменной соли, варила есть кутятам. В ящике валялось что-то железное. Стукнула им раз – и всё», – вспоминает 60-летняя Татьяна Бережная.

Женщина смогла позвонить мужу. «Позвонила в 7:40. Слышу, голос – еле говорит: "У меня ЧП произошло на работе, мне оторвало пальцы каким-то баллоном". Мы с сыном – в машину, и приехали туда», – рассказывает муж пострадавшей Владимир Бережной.

Татьяну в больницу Славянска привезли в тяжелом состоянии и прооперировали. «Она поступила с тяжелыми травмами верхних конечностей, с общим тяжелым состоянием, с большой кровопотерей. Повреждены были кисти. Минно-взрывная травма обеих кистей», – отметил травматолог Михаил Шевченко.

После операции женщине необходима реабилитация, а потом – протезирование кистей обеих рук.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва 60-летняя жительница Семеновки получила многочисленные ранения. Полиция открыла уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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