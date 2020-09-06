RU
Все новости

Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Луганщины достиг 170 миллионов, – Гайдай

06.09.20 10:14
Сергей Гайдай / Фото Луганской ОГА
Сергей Гайдай / Фото Луганской ОГА

Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, выступая на «Фестивале мыслей», который состоялся в Северодонецке 5 сентября.

Он отметил, что в «ЛНР» в основном, поставляет воду КП «Попаснянский райводоканал». При этом из-за долгов за ее оплату у предприятия нет средств на модернизацию оборудования.

«Какие трудности, кроме войны, существуют в Луганской области? Например, постсоветское наследство. Такой, как "Попаснянский райводоканал". Предприятия практически нет – осталось устаревшее оборудование, которое в основном поставляет воду на временно оккупированную территорию. На сегодня долг неподконтрольной части – около 170 млн грн, а оплатить они готовы только 77 млн грн», – сказал глава области.

Но прекратить поставки воды Луганщина тоже не может. «В случае прекращения водоснабжения на ту сторону мы получим еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно», – добавил Гайдай.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк