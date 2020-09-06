В Украине за сутки зафиксировано 2107 новых случаев COVID-19, выздоровели 578 пациентов. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Министерство здравоохранения.
С начала пандемии зарегистрировано 135 894 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:
- 2 846 летальных;
- 62 227 пациентов выздоровели.
Всего проведено 1 млн 693 тыс. 793 тестирования методом ПЦР.
Заболевшие в разрезе регионов:
- Винницкая область – 4375 случаев;
- Волынская область – 5828 случаев;
- Днепропетровская область – 2697 случаев;
- Донецкая область – 1627 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 1 631);
- Житомирская область – 3678 случаев;
- Закарпатская область – 8049 случаев;
- Запорожская область – 1882 случая;
- Ивано-Франковская область – 10187 случаев;
- Кировоградская область – 854 случая;
- г. Киев – 15032 случаи;
- Киевская область – 6192 случая;
- Львовская область – 15 695 случаев;
- Луганская область – 431 случай;
- Николаевская область – 1581 случай;
- Одесская область – 8380 случаев;
- Полтавская область – 945 случаев;
- Ровенская область – 9660 случаев;
- Сумская область – 1858 случаев;
- Тернопольская область – 7225 случаев;
- Харьковская область – 10 833 случая;
- Херсонская область – 496 случаев;
- Хмельницкая область – 3100 случаев;
- Черновицкая область – 11 109 случаев;
- Черкасская область – 1894 случая;
- Черниговская область – 2286 случаев.