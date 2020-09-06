RU
Все новости

В Украине за сутки зафиксировано 2107 новых случаев COVID-19

06.09.20 10:41
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Украине за сутки зафиксировано 2107 новых случаев COVID-19, выздоровели 578 пациентов. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Министерство здравоохранения.

С начала пандемии зарегистрировано 135 894 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 2 846 летальных;
  • 62 227 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 млн 693 тыс. 793 тестирования методом ПЦР.

Заболевшие в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 4375 случаев;
  • Волынская область – 5828 случаев;
  • Днепропетровская область – 2697 случаев;
  • Донецкая область – 1627 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 1 631);
  • Житомирская область – 3678 случаев;
  • Закарпатская область – 8049 случаев;
  • Запорожская область – 1882 случая;
  • Ивано-Франковская область – 10187 случаев;
  • Кировоградская область – 854 случая;
  • г. Киев – 15032 случаи;
  • Киевская область – 6192 случая;
  • Львовская область – 15 695 случаев;
  • Луганская область – 431 случай;
  • Николаевская область – 1581 случай;
  • Одесская область – 8380 случаев;
  • Полтавская область – 945 случаев;
  • Ровенская область – 9660 случаев;
  • Сумская область – 1858 случаев;
  • Тернопольская область – 7225 случаев;
  • Харьковская область – 10 833 случая;
  • Херсонская область – 496 случаев;
  • Хмельницкая область – 3100 случаев;
  • Черновицкая область – 11 109 случаев;
  • Черкасская область – 1894 случая;
  • Черниговская область – 2286 случаев.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк