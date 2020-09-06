В Украине за сутки зафиксировано 2107 новых случаев COVID-19, выздоровели 578 пациентов. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Министерство здравоохранения.

С начала пандемии зарегистрировано 135 894 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них:

2 846 летальных;

62 227 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1 млн 693 тыс. 793 тестирования методом ПЦР.

Заболевшие в разрезе регионов: