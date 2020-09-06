В новостроях Луганщины квартиры по стоимости сродни Буче и Ирпеню, – Гайдай

При строительстве новых домов для переселенцев в Луганской области квартира обойдется покупателям по цене как в городах под Киевом. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, выступая на «Фестивале мыслей», который состоялся в Северодонецке 5 сентября.

«Построить дом на 50 квартир – это примерно 45 млн грн. То есть квартира в Луганской области стоит примерно, как в Буче или Ирпене», – сказал он.

Гайдай заверил, что для строительства жилья, в том числе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), область ищет возможности. «Например, сейчас ведем переговоры с турецкими компаниями. Мы завершим дома в Рубежном и построим городок для ВПЛ в Кременной», – уточнил он.

Уже утвержден проект строительства домов для переселенцев в 83-м микрорайоне Северодонецка. Данный проект за средства немецкого банка KfW реализует Международная организация по миграции (МОМ). «Сейчас завершается экологический аудит проектуа и определение подрядной организации», – отметил глава Военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке весной начнется строительство 7 домов на 216 квартир для переселенцев в рамках реализации проекта МОМ «Жилье для внутренне перемещенных лиц».