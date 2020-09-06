Карантин: Субсидии на оплату коммунальных услуг продлят, но не всем (Видео)

Из-за продления карантина субсидию на отопительный период большинству получателей начислят автоматически. Но должникам и тем, кто не оформлял субсидию на летний период, придется обращаться в органы соцзащиты. Также должны лично обратиться в ведомства те, у кого произошли изменения в составе семьи.

Например, жительница Мариуполя Наталья получает субсидию не целый год. «Заработок позволяет, чтобы оплачивать летом коммунальные услуги самостоятельно. А зимой идет помощь. Поэтому каждый год я должна кланяться, чтобы мне дали справки там, справки здесь. С 1 октября нужно уже им звонить, чтобы дали талончик и назначили день. Но как это все будет…», – говорит она.

Подать документы на оформление субсидии можно несколькими способами. «Человек может прийти лично [в орган соцзащиты населения], в связи с карантинными условиями – по предварительной записи. Также заявление можно подать через сайт, если есть электронная подпись. Или можно отправить обычной почтой», – рассказала Ирина Коробко, директор Департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета

А вот мариупольчанка Валерия кроме зимней получает еще и летнюю субсидию – в денежной форме она поступает женщине на сберкнижку вместе с пенсией. Но сберкнижка уже заполнена, требовалось заводить новую. «Вот пенсию получила, а субсидия не пришла. Потому новая сберкнижка – 200 грн, а у меня на это денег нет. Поэтому выдали мне карту, и говорят, что на нее буду получать со следующего месяца. По сберкнижке уже мне не получить», – отмечает пенсионерка.

В Департаменте соцзащиты уточнили, что монетизированная форма субсидии продолжится – те, кто получал ее деньгами, будут получать и далее. А вот должников переводят в безналичную форму помощи. «Безналичная форма субсидии – это когда деньги поступают в "Ощадбанк" и распределяются между предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. А денежная форма – это когда получатель субсидии получает сумму либо на банковскую карту, или услугами "Укрпочты"», – уточнила Ирина Коробко.

Порядок начисления субсидий не изменился.

Напомним, что льготник может сам выбрать форму субсидии (безналичная или денежная), но есть ряд условий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»