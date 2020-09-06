«Судья» понравилась: Как в Донецке судят «республиканца» Болотина

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжается «суд» над сторонником «ДНР», местным блогером, членом «общественной палаты ДНР» Александром Болотиным. Об этом в соцсети сообщил иной сторонник «республики» Роман Манекин.

Очередное заседание состоялось 2 сентября, которое посетил Манекин. Ему процесс понравился, особенно он выделил «судью». «Понимаю, что дело политическое и решение, во многом, предрешено текущим политическим раскладом. Но, если говорить субъективно, то мне понравилось, как вела процесс судья Ирина Александровна Лукашенко. И даже мелкие процедурные шероховатости, которые она допускала, понравились: видно, что живой человек, нормальный, донецкий», – написал он.

Примечательно, что слушание открыто для посещения. «Мне вообще понравились лица в зале: и секретарь, и представитель потерпевшего (то есть, МВД) Марков, и прокурор, и зрители в зале. Зрителей, кстати, по нашим временам явилось немало. В том числе, родственники, друзья, читатели блогов Болотина. Это были донецкие лица – нормальные лица донецких людей, каких много, например, на бульваре Пушкина», – описал Манекин.

Он сообщил, что в реальной жизни не был знаком с Александром Болотиным, но следил за его блогами, в которых тот критиковал нынешнюю «власть ДНР». Впервые увидел Болотина в зале «суда»: «Никогда не встречал его в реале. Маленький такой. Очень бледный. Глаза воспалены. Говорил не логично, сбивчиво: пытался формулировать вопросы и тут же сам на них отвечал. Но духом на высоте. Глаза, однако, воспалены. В конце заседания попросил у жены воды: горло пересохло. Судья разрешила, конвой запретил».

По словам самого Болотина, он пребывает в очень тяжелых условиях содержания в СИЗО. «Камера, по его словам, – без окон и дверей. Очень маленькая. Темно. В общем, тяжело сидит. Выглядит очень нездорОво!», – добавил Манекин.

Потерпевшую сторону на заседании представлял сотрудник «МВД ДНР» Марков. По описанию Манекина – это молодой человек, недавний выпускник юридического вуза, в профессиональном плане очень слабый. «Очень плохо у нас учат в донецких вузах на гуманитарных факультетах. У парня полностью отсутствуют элементарные знания в социологии. Да что там в социологии? В области школьного обществоведения! В голове одни приказы по МВД. Несколько раз порывался аплодировать Маркову, как бессмысленно, что называется "в лоб" он подставлял своего начальника. Но не только его: а и всю систему МВД, которая, как выяснилось, не имеет единую базу данных с министерством доходов и МГБ, и поэтому... в общем, поэтому Болотин неправ и должен сидеть», – отметил блогер.

«Спонтанный смех в зале вызвало замечательное заявление Маркова о том, что в январе 2020 года, сотрудники МВД приглашали людей на собеседования в РОВД в период, когда действовал указ Пушилина Д.В. об отмене комендантского часа. Просто подходили на улице и приглашали! А обрадованные граждане в РОВД – внимание! – в добровольном порядке проходили процедуру дактилоскопии. То есть, приходили в РОВД и просили: "Снимите у меня отпечатки пальцев!" – так следовало из слов Маркова», – продолжил он.

Манекин сообщил, что Болотину инкриминируют «разжигание ненависти против милиции в лице главы МВД Дикого. В общем, там три статьи». Он отметил, что «обвинительное заключение составлено юридически безграмотно». «Уточню: дело не в заключении. Просто факты, изложенные в нем, не образуют состава преступления, предусмотренного статьями, которые инкриминируются! В этом проблема!», – уточнил «республиканец».

По делу Болотина проходят 8 свидетелей, ему предоставлен адвокат.

Следующее заседание «суда» запланировано на октябрь.

Напомним, что Александр Болотин – ярый приверженец «ДНР», критиковавший в соцсетях действия команды «главы ДНР» Дениса Пушлина. Блогера задержали в Донецке 21 января 2020 года «по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц». Представители «МВД ДНР» провели обыск в его квартире, изъяли компьютерную технику. Болотина поместили в донецкое СИЗО. Однако после появилась информация, что блогера перевели в тюрьму «Изоляция», и там его жестоко убили в «День республики» 11 мая. Со временем данную информацию опровергли знакомые задержанного.