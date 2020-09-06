Из-за блокады «ЛНР»: Подконтрольная Луганщина ежегодно теряет 2 миллиарда

Из-за экономической блокады «ЛНР» подконтрольная Украине часть Луганщины теряет в год 2 млрд грн. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, выступая на «Фестивале мыслей», который состоялся в Северодонецке 5 сентября.

Поэтому глава области поддерживает идею обустройства на КПВВ центров и торговых площадок для местных предпринимателей.

«Кстати, я поддерживаю восстановление экономических связей с временно неподконтрольными территориями. Ведь из-за экономической блокады Луганщина теряет 2 миллиарда гривен ежегодно. А на строительство областной больницы, например, нам нужно 5 миллиардов. К тому же это возвращение гривны в обращение на той стороне. Это тоже "привязка" к Украине», – сказал Гайдай.

Как сообщалось ранее, на линии разграничения хотят реализовать проект «Развитие свободных экономических зон в Луганской области». Речь идет о проекте трансграничной торговли – размещение элементов торговли с украинской стороны и со стороны «Л-ДНР». Сейчас рассматривается 3 локации в Луганской области – Станица Луганская, Счастье и Золотое. Также обсуждается развитие свободных экономических зон (СЭЗ) в этих локациях вблизи линии разграничения. Для торговли здесь предприниматели из «Л-ДНР» должны будут зарегистрироваться на подконтрольной Украине территории.