Сколько можно заработать: Адвокат рассказал, как в Украине работает суд присяжных

В Украине действует суд присяжных – их выбирают исключительно при рассмотрении уголовных дел, связанных с пожизненным заключением. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал адвокат Станислав Борис.

Он отметил, что суд присяжных в Украине является довольно молодым институтом.

«Право на то, чтобы в процессе присутствовали присяжные, можно получить только тогда, когда человеку может грозить пожизненное заключение. В этих делах сторона обвинения обязана разъяснить такое право обвиняемым», – сказал адвокат.

Выбирается 5 присяжных, из которых трое будут принимать непосредственное активное участие, а двое – «запасные». «Всего в таком процессе участвуют: председательствующий судья, еще один судья и трое присяжных. Принимать решение будут пятеро этих лиц. Двое [запасных] присяжных в течение всего судебного разбирательства будут также находиться в суде, слушать все судебные заседания, изучать материалы, и если один из трех основных присяжных не сможет по тем или иным основаниям продолжать участие, он будет заменен. Итак, по факту, это три присяжных и два профессиональных судьи», – пояснил Борис.

По его словам, в Украине процедура принятия судебных решений с участием присяжных более упрощенная, чем в других странах. «В совещательной комнате решение принимается простым большинством голосов. То есть если трое присяжных как граждане решат принять решение о невиновности обвиняемых, то эти три голоса перевесят голоса профессиональных судей», – отметил адвокат.

Присяжным может быть гражданин Украины, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция этого суда. Присяжными не могут быть люди, признанные недееспособными, с ограниченной дееспособностью, у которых есть не снятая или не погашенная судимость.

«Если нет оснований, которые не позволяют ему быть присяжным, то человек, у которого есть желание участвовать в судебном заседании в качестве присяжного, обращается в орган местного самоуправления – городской совет, который формирует списки и подает их в суд. Из автоматизированного документооборота суда определяется 7 присяжных, из которых отбирают трех основных присяжных и двух запасных», – рассказал Борис.

«По отбору присяжных есть интересный момент: критерии предвзятости полагаются именно на суд, и каждая сторона – как обвинения, так и защиты – вправе допрашивать присяжных по тем или иным обстоятельствам. И иногда основанием для отвода присяжных может быть его состояние священнослужителя, ведь такой присяжный априори будет осуждать любое преступление, поскольку Библия запрещает совершать преступления. У меня был случай, когда такого присяжного отвели», – добавил он.

Присяжным на время исполнения ими обязанностей в суде выплачивается вознаграждение. Оно высчитывается на основании непосредственно затраченного времени, применяется уровень должностного оклада судьи местного суда. «Все зависит от количества судебных заседаний в месяц – можно получить и ноль гривен, и примерный оклад судьи», – отметил Борис.

Отметим, что сейчас присяжные задействованы при рассмотрении дела в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. 4 сентября Шевченковский райсуд Киева отобрал 5 кандидатов в присяжные. Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж.

Еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, заявили отвод прокурор и представитель потерпевшей стороны. Они считали, что женщина может быть предвзятой из-за того, что изначально выразила мнение, что врачи не могут быть убийцами.

Еще одну присяжную просили отвести адвокаты, поскольку у нее проживают родственники на неподконтрольной территории, что, по их мнению, может повредить обвиняемым, которые являются волонтерами и ветеранами. Суд в этом отказал, подчеркнув, что место рождения не имеет отношения к работе присяжных.

В итоге, суд оставил 5 присяжных:

Юрий Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью);

Григорий Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);

Людмила Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере);

Юрий Михайленко (пенсионер);

Наталья Глоба (не работает, домохозяйка).

Теперь с помощью автоматизированной системы суд выберет из них трех основных и друх запасных присяжных.