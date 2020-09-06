Есть два вида помощи: Как студентке-переселенке оформить пособие по беременности

Студентки имеют право на получение денежной помощи в связи с беременностью и родами. Но одни должны выбрать только одну форму – или госпомощь, или стипендия. Причем для оформления таких выплат для переселенцев есть свои нюансы. Об этом рассказали правозащитники программы «Юридический советник для переселенцев».

Согласно Постановлению Кабмина от 27.12.2001 № 1751 беременные (в том числе несовершеннолетние) аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами.

Назначается такая помощь в размере месячной стипендии с учетом среднедневного дохода, умноженного на продолжительность отпуска по беременности и родам (для учащихся и студенток, которые не получают стипендию, доход исчисляется от 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица).

Вместе с тем женщина, которая продолжает обучение, не может одновременно получать стипендию и соответствующую государственную помощь. Она должна выбрать или выплату стипендии, или же помощи в связи с беременностью и родами. Последний вариант, в частности, будет иметь смысл в случае, если студентка:

учится на «контракте»;

не получает стипендию или не уверена, что успешно «закроет» сессию и будет получать академическую или социальную стипендию как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

В свою очередь в зависимости от выбранного варианта поддержки на период беременности порядок действий будет разным.

Так, государственная помощь по беременности оформляется в органе социальной защиты населения по зарегистрированному или фактическому месту жительства, которое у переселенцев подтверждено справкой о постановке на учет ВПЛ. Для получения помощи в этом случае необходимо представить:

заявление установленной формы (образец здесь );

выданную лечебно-профилактическим учреждением справку установленного образца о беременности;

справку из учебного заведения о подтверждении факта обучения;

паспорт и идентификационный код;

«справку переселенца» (при наличии);

справку с указанием банковских реквизитов социального счета для зачисления помощи (для ВПЛ – из АО «Ощадбанк»).

«Помощь будет назначена со дня прекращения выплаты стипендии по день окончания отпуска в связи с беременностью и родами при условии, что обращение за ней произошло не позднее 6 месяцев со дня окончания такого отпуска», – отметили юристы.

Длительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). Однако в случае возникновения осложнений при рождении ребенка или многоплодной беременности продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней, таким образом декретные выплаты будут начислены за 140 календарных дней. Вместе с тем женщины, отнесенные к 1-4 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Если же женщина в течение «декретного» периода желает получать стипендию (а не госпомощь), то для оформления документов необходимо обратиться в свое учебное заведение. Соответствующее право предусмотрено Постановлением Кабмина от 12.07.2004 № 882. При этом вместе с заявлением необходимо предоставить оригинал выданной лечебно-профилактическим учреждением справки о беременности.

«Представляется такая справка женщинам, которые наблюдались в лечебно-профилактическом учреждении по поводу беременности до дня родов, в течение 30 недель беременности по общему правилу. В свою очередь беременным женщинам, которые отнесены к 1-3 категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, такая справка будет выдана за 27 недель беременности», – обратили внимание правозащитники.