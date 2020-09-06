Прибыли из «ЛНР»: На подконтрольной Луганщине новые случаи COVID-19

В Луганской области за сутки зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, также один пациент выздоровел. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадмнистрации.

Среди инфицированных:

1 пациент – из ранее определенных контактных лиц;

4 – прибыли из «ЛНР»;

3 – больные пневмонией;

2 – с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк – 5 человек;

Станично-Луганский район – 2;

Попаснянский район – 2;

Белокуракинский район – 1.

Таким образом, с начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 435 человек, из них:

выздоровели – 226;

лечатся – 206 (57 – в стационаре; 149 – амбулаторно);

летальных случаев – 3.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 сентября в Украине COVID-19 заболели 135 894 человека (62 227 пациентов – выздоровели, 2 846 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 5 сентября) – 1 631 случай COVID-19 (выздоровели – 1 071 пациент, летальных случаев – 23).

В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» (на 5 сентября) – 731 заразившийся (выздоровели – 630 человека, летальных случаев – 19).