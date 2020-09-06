Прибыли из «ЛНР»: На подконтрольной Луганщине новые случаи COVID-19

В Луганской области за сутки зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, также один пациент выздоровел. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадмнистрации.
Среди инфицированных:
- 1 пациент – из ранее определенных контактных лиц;
- 4 – прибыли из «ЛНР»;
- 3 – больные пневмонией;
- 2 – с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ.
География выявленных заболеваний:
- Северодонецк – 5 человек;
- Станично-Луганский район – 2;
- Попаснянский район – 2;
- Белокуракинский район – 1.
Таким образом, с начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 435 человек, из них:
- выздоровели – 226;
- лечатся – 206 (57 – в стационаре; 149 – амбулаторно);
- летальных случаев – 3.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 сентября в Украине COVID-19 заболели 135 894 человека (62 227 пациентов – выздоровели, 2 846 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 5 сентября) – 1 631 случай COVID-19 (выздоровели – 1 071 пациент, летальных случаев – 23).
В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» (на 5 сентября) – 731 заразившийся (выздоровели – 630 человека, летальных случаев – 19).