Мы на местах: Пехотинцы ВСУ ответили на дезинформацию по поводу позиций под Шумами

Украинские военнослужащие опровергли информацию о том, что оставили свои позиции в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.). Об этом говорится на Facebook-странице 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Они отмечают, что недостоверная информация была опубликована на сайте «Страна.UA». «Который регулярно подтверждает свою антиукраинскую позицию публикациями мыслей Кремля и подконтрольных ему террористов», – пишут военные.

Так, в материале «Страна.UA» со ссылкой на некого офицера подразделения под Шумами говорилось, что бойцы выведены с опорных пунктов. Мол, такова их реакция на приказ «главы ДНР» Дениса Пушилина открыть огонь по данным украинским позициям 7 сентября. Пушилин утверждал, что ВСУ вопреки условиям перемирия роют в районе Шум траншеи и укрепляются. Он призвал украинское командование вывести личный состав, чтобы бойцы не попали под огонь.

«К нам приехали все, кто мог, от ОБСЕ до штабистов. С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника», – сказал якобы офицер «Стране».

Кроме того, издание утверждало, что ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию. «Не исключено, что для ответного огня, если в "ДНР" воплотят свои угрозы по обстрелу. А это, в свою очередь, означает фактический крах перемирия», – говорилось в материале.

В 503-й ОБМП в свою очередь заявили, что никаких официальных комментариев изданию не давали. «Мы на своих позициях и продолжаем защищать украинскую землю от мокшанской орды», – говорится в сообщении пехотинцев.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы. «Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», – утверждал Пушилин.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.