На 42-й день перемирия: «ДНР» обстреляла позиции ВСУ, ранен военный

Сегодня, 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций. Один украинской военный был ранен. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Были обстреляны позиции ВСУ в районе города Красногоровка. «Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил», – уточнили в штабе.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Бойцу оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

«Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств», – говорится в заявлении.

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы ответить противнику.