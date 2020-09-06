С октября магазины не будут принимать 25 копеек и «мелкую» гривну

С 1 октября выходят из обращения монеты и часть банкнот гривны старых образцов. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, с октября нельзя будет осуществлять оплату:

монетами номиналом 25 копеек;

бумажными банкнотами номиналом 1 и 2 гривны старых образцов, введенных в обращение до 2003 года;

монетами номиналом 1 гривна образца 1996 года (крупные монеты золотистого цвета), они будут заменяться на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года (мелкие монеты «серебристого» цвета).

«То есть с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета», – пояснил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Монеты номиналом 25 копеек изымаются в связи с тем, что их сейчас невозможно разменять, т.к. в прошлом году изъяли из обращения монеты в 1, 2 и 5 копеек. При этом в ходу останутся монеты в 10 копеек. Поэтому при наличных расчетах с 1 октября в чеках будут применяться правила округления до сумм, кратных 10 копейкам.

«Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнесу и государству принесет пользу», – пояснили в НБУ.

В результате с 1 октября банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Но при дальнейшем сокращении всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике.

«Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей», – отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

В НБУ отмечают, что слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и лишнему времени при осуществлении расчетов.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет: