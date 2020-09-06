На минном поле противника: На Донетчине погибли два бойца ВСУ

В районе поселка Верхнеторецкое (Донецкая обл.) на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает командование Оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что во время горения травы и насаждений бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава. «Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», – говорится в сообщении.

В командовании ОТУ «Восток» отметили, что оба бойца погибли.

Отметим, что военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСНС продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донетчине и Луганщине. Уже ликвидированы пожары на вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского. Продолжаются спасательные действия вблизи села Луганское, а в районе населенных пунктов Трехизбенка – Лопаскино – Лобачево.

Пожар вблизи Верхнеторецкого был ликвидирован утром 6 сентября. Однако во время тушения огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил.