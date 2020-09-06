«Все оттенки…»: Мариуполе создали каталог городских мозаик (Фото)

В Мариуполе состоялась презентация книги «Все оттенки мариупольских мозаик», в ней собрана информацию о мозаиках, которые можно увидеть на стенах зданий города, передает «Громадське радіо».

Соавтор книги, искусствовед Александр Чернов пояснил, что собрать данные о мариупольских мозаиках в одно издание авторы решили из-за нехватки конкретной и точной информации. «Потому что очень много ложной информации гуляет в интернете, в прессе. Печатают такое... И авторство путают, и даты», – отметил он.

Над книгой работали полгода, информацию о мозаиках собирали в архивах Краеведческого музея. В издании рядом с фотографиями панно указаны авторы, площадь, местонахождение, год создания. «Мы провели инвентаризацию, выделили из них работы, которые чего-то стоят, а также менее ценные и халтуру. И сюда (в кригу, – ред.) вошли 26 крупных авторских работ, которые атрибутированы и датированы настолько точно, насколько это можно было сделать в наших условиях», – рассказал соавтор журналист Станислав Иванов.

Мариупольские мозаики датированы 1963-1987 годами. Первое панно «Первоклассники» создали в 1963 году художники Валентин Константинов и Лель Кузьменков на фасаде школы №34. На ней изображены маленькие ученики с цветами и пара старшеклассников, которые выпускают голубей. «Использовали в то время керамическую плитку, смальту было достать очень сложно, она считалась дорогим материалом. Но плитка несколько ограничивает художественные возможности. Речь идет о цветовой гамме, размерах», – дополняет Александр Чернов.

Пришедшие на презентацию жители Мариуполя делятся своими впечатлениями от работ на улицах родного города.

«На нашей улице мозаика, на Доме связи. Затем, где пристройки барельефа: там мать держит ребенка», – говорит Федор.

«Люди много вложили труда, чтобы из таких маленьких камешков выложить целую картину. На железнодорожном вокзале у нас очень хорошая картина о наших металлургах», – добавляет Лариса.

Кроме публикации книги ее авторы проводят для желающих экскурсии по «мозаичным» местам.