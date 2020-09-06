В «ДНР» заявили, что ВСУ обстреляли окраины Донецка

В «ДНР» заявляют, что сегодня, 6 сентября, ВСУ открыли огонь по району «Вольво-центра» на севере Донецка и поселку Красный Партизан под Ясиноватой.

В сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняется, что по «Вольво-центру» огонь был открыт в 16:00 со стороны поселка Пески. Применялось стрелковое оружие.

«В направлении Красного Партизана стреляли в 16:25 из автоматического станкового гранатомета. Была выпущена одна граната», – уверяют в «республике».

Напомним, что сегодня, 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.