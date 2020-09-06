От коронавируса скончался житель Мариуполя

Сегодня, 6 сентября, в Донецкой области от коронавируса скончался 74-летний житель Мариуполя, еще у 5 жителей региона диагностировали данное заболевание (в том числе у одного медработника). Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

3 – в Бахмуте (мужчины 51 и 70 лет, женщина 69 лет);

1– в Краматорске (женщина 34 лет);

1 – в Славянске (женщина 44 лет).

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 636 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 180 человек;

на лечении – 532 пациентов;

летальных случаев – 24.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 сентября в Украине COVID-19 заболели 135 894 человека (62 227 пациентов – выздоровели, 2 846 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 435 случаев (выздоровели – 226 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» (на 5 сентября) – 731 заразившийся (выздоровели – 630 человека, летальных случаев – 19).