В «ЛНР» от коронавируса лечатся 86 пациентов

В «ЛНР» за сутки коронавирус подтвердили у 6 жителей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает «минздрав ЛНР».

Отмечается, что всего с начала пандемии в «республике» зафиксированы 737 случаев COVID-19, из них:

выздоровели 632 человека;

находятся на лечении – 86 пациентов;

летальных случаев – 19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 сентября в Украине COVID-19 заболели 135 894 человека (62 227 пациентов – выздоровели, 2 846 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 636 случай COVID-19 (выздоровели – 1 180 пациент, летальных случаев – 24), Луганской области – 435 случаев (выздоровели – 226 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148)