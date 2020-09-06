Бархатный сезон на карантине: Жители Донетчины предпочитают Египет и Турцию (Видео)

Из-за коронавируса многие жители Донетчины отпуска провели дома. С открытием «заграницы» некоторые задумываются о поездке на море. Наибольшее предпочтение отдают Египту и Турции.

При этом, чтобы попасть в Египет, с 1 сентября новое требование – нужно сдавать тест на коронавирус.

«Тест нужно сдать за 72 часа до вылета или по прилету в Египет. Цена теста будет или за счет оператора, или около 30 долларов, сейчас информация уточняется», – говорит руководитель турагентства Покровска Оксана Михальцова.

Стоимость путевок в Египет разная. «200-250 долларов с человека, 150 долларов с человека. В зависимости от того, в какой отель вы поедете, в какой регион. В эту стоимость входит авиаперелет, проживание в отеле (в основном на 6-7 ночей), питание "все включено", страховка», – рассказывает менеджер по туризму Анна Пимачова.

Вернувшись из Египта в Украину, самоизоляцию проходить не нужно.

Также спросом среди украинских отдыхающих пользуется Турция.

«Мы сравнивали цены по Азовскому морю, где, конечно же, уровень сервиса уступает. Пару семей приходили и говорили: ой, зря мы потратили деньги на Азовское море, лучше бы в Турцию поехали», – отметила Михальцова.

При поездке в Турцию, и по возвращению из страны сдавать тест на COVID-19 не нужно. Стоимость путевок – на уровне прошлого года. «Возможно улететь и за 200 евро с человека в отель 4* с питанием "все включено"», – подтверждает Пимачова.

Страны Евросоюза из-за вспышки коронавируса закрыты для украинцев. Однако некоторые страны Европы все-таки принимают наших отдыхающих. «На данный момент – это Болгария, Черногория, Албания, Хорватия. Средняя цена – около тысячи евро на двоих. Входит перелет, трансфер, проживание, питание – завтрак и ужин», – рассказала руководитель иного турагентсва Покровска Елена Бабасиева.

Однако страны Европы (кроме Болгарии) от украинцев будут требовать негативный тест на коронавирус. А по возвращению в Украину придется пройти 14-дневную самоизоляцию или сдать анализ на COVID-19, чтобы сократить ее период.

Как сообщалось ранее, в Курахово (Донецкая обл.) из-за карантина у любителей заграничного отдыха изменились предпочтения по отдыху. Преимущество отдают странам, где не нужно делать тест на коронавирус, а украинские курорты выбирают неохотно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»