В перерывах между войной: Боец ВСУ занялся резьбой по дереву (Видео)

Морской пехотинец Владимир (позывной «Пиксель») овладевает резьбой по дереву. Фигурки начал вырезать, находясь на передовых позициях Донетчины. Владимир на фронте – с 2014 года, первые 5 лет был военным капелланом, и уже год служит в рядах ВСУ.

Сейчас работает над фигуркой «динозаврика». «У меня 9 детей. И младший сын попросил – сделай мне динозаврика. Но сейчас работа остановилась – мне нужна наждачная бумага, а ее у нас здесь нет. Попросил друзей купить, когда она прибудет, я тогда его отшлифую и отправлю домой "Новой почтой"», – рассказывает боец.

Резьбой по дереву Владимир занимается всего лишь несколько месяцев и то, когда появляется свободное время. «Кто чем успокаивается, заполняет свой досуг. Кто-то книги читает, а я вот – вырезаю… Постепенно начал покупать профессиональные инструменты. А до этого я резал самодельным ножичком. Но уже купил недавно 3 профессиональных ножика. Мне их сделал мастер из Бердянска, а еще прислал коробку обрезков хорошего дерева – граб, ясень, ольха, липа», – делится он.

Сейчас мужчина работает над маленькими фигурками, в процессе изготовления – лисица, сова, цветок. «Я только учусь. И это же все-таки не основное мое занятие. Поэтому работаю "урывками"», – отметил Владимир.

Принимает заказы и от побратимов – будет вырезать им шахматы, чтобы бойцы могли играть во время отдыха.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»