Второй обстрел за сутки: На Луганщине погиб боец ВСУ

Сегодня, 6 сентября, на Донбассе противник второй раз обстрелял позиции ВСУ. Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям, расположенным вблизи села Причепиловка (Луганская обл.). Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью», – сообщили в штабе.

В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали незаконным вооруженным формированием отпор. «Потери противника уточняются», – заключили в штабе.

В «ЛНР» заявили, что огонь не открывали, при этом зафиксировали перестрелку на украинских позициях. «Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирована перестрелка на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады в районе населенного пункта Причепиловка… По оперативным данным источников, в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии», – цитируют местные интернет-ресурсы представителя «народной милиции ЛНР» Якова Осадчего.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.