В Киеве рассмотрели заявление «главы ДНР» о начале обстрелов 7 сентября

Сегодня, 6 сентября, в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, посвященное заявлению «главы ДНР» Дениса Пушилина о запланированном на 7 сентября обстреле украинских позиций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Участники проведи детальный анализ ситуации на линии фронта. Они также приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ.

В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

«Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ», – акцентировал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.