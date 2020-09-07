По Донбассу: Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом Кулеба написал в своем Facebook.

Украинский министр напомнил, что 6 сентября в зоне Операции Объединенных сил НВФ совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. «Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие», – отметил Кулеба.

По его словам, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы о введении пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня. «А именно – немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине», – сообщил Кулеба.

«Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», – добавил он.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.