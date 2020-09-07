Лесные пожары на Луганщине: В ГСЧС рассказали о ситуации

На Луганщине продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. О текущей ситуации сегодня, 7 сентября, рассказали в Главного управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, 4 сентября в 15:30 огнеборцы ликвидировали очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский р-н).

В 2 очагах Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино) локализовано горение сухой травы и лесных насаждений. Пожар здесь возник 2 сентября.

«Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы», – сообщили в ГСЧС.

При этом 4 сентября в 21:50 мин. между с. Лобачево (Новоайдарский р-н) и с. Старый Айдар (Станич-Луганский р-н) возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

«По состоянию на 6 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Осуществляется тушение по периметру пожара в доступных местах», – отметили в ГСЧС.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием Операции Объединенных сил.