Рядом будем наблюдать балконы на тротуаре: В Донецке разрушается дом с маскаронами (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке разрушается дом с маскаронами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

«Дом с маскаронами на Садовом скоро совсем разрушится, но никому до него нет дела...», – поделился Голоха.

С внешних стен откалываются целые куски отделки, появляются трещины, приходит в негодность крыша и скульптуры. Сколько лет этому зданию в старой части Донецка – достоверно неизвестно. Но построено оно было еще до начала Первой мировой войны.

Фасад особняка выходит на Садовый проспект, при этом здание имеет адрес: ул. Красноармейская, 76. Это купеческий дом с маскаронами – интересными скульптурными украшениями в виде театральных образов. Под маскаронами находится окно, согласно воспоминанию жительницы Донецка – это была балконная дверь. В особняке в советское время размещались коммунальные квартиры. Высота потолков в доме – 4 м.

Буквально 2 года назад здание выглядело менее плачевно:

Рядом на Садовом проспекте находится здание Театра братьев Тудоровских (ул. Кобозева, 62).

Как отмечают дончане, здание, к сожалению, не входит в перечень памятников архитектуры Донецка. В разрушение приходят и иные здания.

«Рядом с этим зданием, в сторону Университетской, в скором времени будем наблюдать балконы, лежащие на тротуаре», – пишет Олег.

«Тоже об этом думал не раз, проходя мимо дома Горелика...», – соглашается Сергей.