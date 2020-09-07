Обострение на Донбассе: СМИ рассказали о травмах и состоянии раненых украинских военных

Ситуация на Донбассе обострилась – незаконные вооруженные формирования (НВФ) нарушили всеобъемлющий режим перемирия. В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов погиб один украинский военный и еще один был ранен. Кроме того, автомобиль с украинскими военными подорвался на взрывном устройстве. Об этом пишет УНН и сообщает детали.

Сообщается, что в результате обстрела украинских позиций из станкового автоматического гранатомета был ранен солдат Вооруженных сил Украины. Боец получил ранения глаза, левой руки и левой ноги. Ему оказали медицинскую помощь и направили на лечение. Состояние военного характеризуется как стабильное.

Кроме того, в районе Новгородского на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Как стало известно изданию, сержант (1999 года рождения) получил ожоги первой и второй степени лица и грудной клетки, а матрос (2000 года рождения) – ожоги второй и третьей степени тяжести до 90% тела. Оба военных срочно госпитализированы. Состояние матроса характеризуется как крайне тяжелое.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.