COVID-19: В «ЛНР» сообщили, сколько людей умерли и сколько – выздоровели

В «ЛНР» медики зарегистрировали 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 7 сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 9:00 7 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 741», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 635 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».