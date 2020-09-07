Сводка из зоны ООС за 6 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы несколько нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения ООС обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, НВФ нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Очередями из автоматического станкового гранатомета противник обстрелял позиции украинских военных вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

За прошедшие сутки НВФ дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы (Торецк).

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ЛНР» утверждают, что «зафиксировали перестрелку на позициях киевских силовиков в районе хутора Причепиловка».

В «ДНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

При этом ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком. Пушилин заявил, что таким образом они хотят уничтожить инженерные сооружения.

Из-за данных угроз Украина инициировала заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.