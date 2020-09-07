За сутки в Украине зарегистрировали 2174 случая COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 174 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 7 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 174 человека. Из них 145 детей, а также 77 медработников. Были госпитализированы 269 человек. Зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 379 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 138 068 человек. Из них 8 941 ребенок и 12 069 медработников. При этом в целом выздоровели 62 606 пациентов. Летальных случаев – 2 877», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161) областях и г. Киеве (244).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 630 (по данным Донецкой ОГА – 1636) случаев COVID-19, в Луганской – 434 случая.