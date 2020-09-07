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Влезть в маршрутку невозможно: В Донецке люди опаздывают на работу и учебу (Фото)

07.09.20 10:46
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке сохраняются огромные очереди на остановках общественного транспорта.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, очереди появились с началом учебного года. К тем, кто едет на работу, присоединились школьники и студенты.

«Попасть в транспортное средство и добраться к месту назначения вовремя получается далеко не у всех. Особенно остро стоит эта проблема в Петровском районе Донецка», – признали в «ДНР».

В «республике» показали конечную маршрута №42 – это основная транспортная развязка для жителей Петровского района, чтобы добраться до центра Донецка. Очереди достигают 80 человек, многие опаздывают на работу или учебу.

«Сейчас уехать с утра невозможно, потому что уменьшилось количество маршруток. Людей стало больше: это новые студенты-первокурсники. В будние дни особенно, где-то в 6:30-7:00 и до 8:00, это час пик – людей невероятное количество. Люди ругаются, не влезают в маршрутку даже стоя», – рассказывает местная жительница Александра.

Усложняет ситуацию то, что у маршрута нет удобной альтернативы. Это единственный маршрут, которым можно добраться до центра без пересадок.

Маршрутка заполняется людьми еще на конечной остановке, и дальше она едет по Петровскому району – влезть в нее невозможно. Люди едут с пересадками – через микрорайон Текстильщик, но и там попасть в маршрутку проблематично.

На полчаса позже часа пик очереди уже не такие длинные.

В компании-перевозчике «Донгортех» уверяют, что одна из причин появления этой проблемы – замена автопарка. Ранее на маршрут выезжали от 25 до 30 автобусов, но они значительно устарели – и их поменяли на 20 новых. Директор компании Николай Беланов сообщил, что также был неправильно выставлен интервал, но «работы над этим уже провели».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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