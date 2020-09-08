Сколько терриконов отсюда видно: В Горловке показали интересное место (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке есть место, откуда открывается вид на весь город. Об этом рассказала пользователь соцсети Татьяна.

Женщина приехала на остановку «Автодром» по ул. Болотникова, откуда дошла до трансформаторной подстанции, находящейся на возвышении, а затем поднялась на ступеньки подстанции и продемонстрировала открывающийся вид на город.

«Когда я ездила на работу и проезжала это место, то всегда считала, сколько терриконов отсюда видно. Здесь открывается панорама всей Горловки… Вся Горловка – как на ладони», – сообщила Татьяна.

Терриконов она насчитала 5. Также можно рассмотреть Центральный рынок, парк Горького, гипермаркет «Галактика» в жилмассиве Строителей и другие объекты. При этом сейчас из-за густой зеленой листвы видно не все места, которые можно разглядеть зимой.