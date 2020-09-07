Выглядит плачевно: В «ДНР» показали электротранспорт в Горловке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на линии выходят 20 единиц электротранспорта.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, ежедневно на линию выезжают 12 троллейбусов и 8 трамваев. Проезд стоит 5 руб. (2 грн по местному курсу на 7.09.2020), для пенсионеров – бесплатно.

Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления устраняют поломки, моют транспортные средства снаружи и следят за чистотой внутри. Также проводится дезинфекция троллейбусов и трамваев.

Подвижной состав выглядит плачевно. При этом, как уверяет начальник трамвайно-троллейбусного управления Сергей Устименко, обязательно перед выездом проводится ТО с записью в журнал и устранение всех неполадок: мастер проводит осмотр и выпускает на линию троллейбус или трамвай.

Отметим, что до начала военного конфликта трамваев и троллейбусов было гораздо больше: одних только троллейбусных маршрутов в городе имелось 4, трамвайных – 5.

Местным жителям известна проблема, когда на большое количество единиц транспорта не хватало местных водителей: специалистов приглашали из других городов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube