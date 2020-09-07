На Донетчине вынесли приговор женщине, принимавшей участие в организации «референдума» в 2014 году

На Донетчине суд вынес обвинительный приговор члену «участковой избирательной комиссии» на «референдуме» в мае 2014-го года. Женщина признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.2 ст. 110 УК Украины). Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что в мае 2014 года жительница Старогнатовки, «из собственных идеологических мотивов участвовала в организации и проведении незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена участковой избирательной комиссии».

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.