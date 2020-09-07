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Степанов рассказал, как вакцинироваться во время пандемии COVID-19

07.09.20 10:59
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как проходить вакцинацию во время пандемии COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал сегодня, 7 сентября, в ходе брифинга.

«Вам нужно дистанционно договориться со своим семейным врачом относительно соответствующей вакцинации. Затем врач должен назначить вам время, когда прийти и провести вакцинацию. Конечно, когда вы приходите к врачу, вы должны иметь защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Определенное время вам назначают для того, чтобы избежать больших скоплений людей. Обязательно пользуйтесь антисептиком. Если мы говорим о детях, рекомендовано сочетать патронаж вместе с иммунизацией для того, чтобы уменьшить контакт», – сказал Степанов.

Глава Минздрава призвал украинцев не пренебрегать здоровьем и обязательно проходить вакцинацию.

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