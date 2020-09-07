Дал важные показания: Контрразведка СБУ вывела из «ДНР» участника НВФ

Контрразведка СБУ вывела из «ДНР» участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который дал важные показания о российской вооруженной агрессии в Украине. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР". Он предоставил важные показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР"», – отметили в пресс-центре.

«Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону», – добавили в СБУ.

Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший участник НВФ освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.